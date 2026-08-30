Sevgili Balık, salı günü Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor; ek bir iş ya da düzenli gelir sağlayabilecek yeni bir seçenek gündemine gelebilir. Küçük ama düzenli bir gelir, büyük fakat belirsiz bir kazançtan daha güvenli olabilir; gelen teklifi hemen reddetmeden şartlarını öğrenmelisin. Cuma günkü Son Dördün ise evle ilgili bir masraf konusunda karar vermeni isteyebilir. Yöneticin Neptün geri harekette olduğu için tahminlerle değil, elindeki gerçek rakamlarla hareket etmen daha doğru olur. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…