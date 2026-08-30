article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Balık Burcu chevron-right-grey 31 Ağustos - 6 Eylül Balık Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Balık Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 31 Ağustos - 6 Eylül haftası Balık ve yükselen Balık burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, salı günü Jüpiter günlük düzen alanından, Satürn ise kazanç alanından destek veriyor; ek bir iş ya da düzenli gelir sağlayabilecek yeni bir seçenek gündemine gelebilir. Küçük ama düzenli bir gelir, büyük fakat belirsiz bir kazançtan daha güvenli olabilir; gelen teklifi hemen reddetmeden şartlarını öğrenmelisin. Cuma günkü Son Dördün ise evle ilgili bir masraf konusunda karar vermeni isteyebilir. Yöneticin Neptün geri harekette olduğu için tahminlerle değil, elindeki gerçek rakamlarla hareket etmen daha doğru olur. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Balık Burcu Yorumu

Aylık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Balık Burcu Yorumu

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Balık Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Balık burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın