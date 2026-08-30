Sevgili Balık, bu hafta düzenli çalışman kazanca dönüşüyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni günlük düzen alanınla kazanç alanını birbirine bağlıyor; tutulmadan sonra kurmaya başladığın yeni düzen salı günü biraz daha yerleşiyor. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi keyfini kaçırabilecek bir sorumluluk getirebilir; yapmak istediğin şeylerle yerine getirmen gerekenler çakışabilir. Cuma günkü Son Dördün ev alanında gerçekleşiyor, evle ilgili bir konuda karar vermen gerekebilir.

Maddi olarak salı günü ek bir iş ya da düzenli gelir sağlayabilecek yeni bir seçenek gündemine gelebilir. Küçük ama düzenli bir gelir, büyük fakat belirsiz bir kazançtan daha güvenli olabilir; gelen teklifi hemen reddetmeden şartlarını öğrenmelisin.

Aşk hayatında pazar günü duyguların yükseliyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, Ay ile Mars aşk alanında buluşurken hem tutku hem sabırsızlık artabilir; anlık öfkeyle gerçek duygunu birbirine karıştırmamalısın. Bekar bir Balık burcu isen, cumartesi akşamından itibaren sezgilerin güçleniyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…