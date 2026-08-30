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Balık Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Balık ve yükselen Balık burçları 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 31 Ağustos - 6 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Balık ve yükselen Balık burçlarını neler bekliyor?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta düzenli çalışman kazanca dönüşüyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni günlük düzen alanınla kazanç alanını birbirine bağlıyor; tutulmadan sonra kurmaya başladığın yeni düzen salı günü biraz daha yerleşiyor. Ancak aynı gün öğleden sonraki Mars-Satürn karesi keyfini kaçırabilecek bir sorumluluk getirebilir; yapmak istediğin şeylerle yerine getirmen gerekenler çakışabilir. Cuma günkü Son Dördün ev alanında gerçekleşiyor, evle ilgili bir konuda karar vermen gerekebilir.

Maddi olarak salı günü ek bir iş ya da düzenli gelir sağlayabilecek yeni bir seçenek gündemine gelebilir. Küçük ama düzenli bir gelir, büyük fakat belirsiz bir kazançtan daha güvenli olabilir; gelen teklifi hemen reddetmeden şartlarını öğrenmelisin.

Aşk hayatında pazar günü duyguların yükseliyor. İlişkisi olan bir Balık burcu isen, Ay ile Mars aşk alanında buluşurken hem tutku hem sabırsızlık artabilir; anlık öfkeyle gerçek duygunu birbirine karıştırmamalısın. Bekar bir Balık burcu isen, cumartesi akşamından itibaren sezgilerin güçleniyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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