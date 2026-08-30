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Balık Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
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Balık ve yükselen Balık burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Balık ve yükselen Balık burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu hafta hafta sonuna doğru duyguların yükseliyor. Pazar günü Ay ile Mars aşk alanında buluşuyor ve bu, hem tutkuyu hem de sabırsızlığı aynı anda artırabilir. İlişkin varsa, o gün partnerinden hemen bir karşılık beklemek aranızda gereksiz bir gerginlik yaratabilir. İçindeki yoğun enerjiyi tartışmaya taşımak yerine birlikte keyif alacağınız bir şeye yönlendirmek daha iyi olabilir.

Bekarsan, cumartesi akşamından itibaren sezgilerin daha güçlü çalışabilir ve biri hakkında içine doğan bir his dikkatini çekebilir. Ancak sezgini tek ölçü hâline getirmemeli, karşındaki kişinin davranışlarını da hesaba katmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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