Sevgili Balık, bu hafta hafta sonuna doğru duyguların yükseliyor. Pazar günü Ay ile Mars aşk alanında buluşuyor ve bu, hem tutkuyu hem de sabırsızlığı aynı anda artırabilir. İlişkin varsa, o gün partnerinden hemen bir karşılık beklemek aranızda gereksiz bir gerginlik yaratabilir. İçindeki yoğun enerjiyi tartışmaya taşımak yerine birlikte keyif alacağınız bir şeye yönlendirmek daha iyi olabilir.

Bekarsan, cumartesi akşamından itibaren sezgilerin daha güçlü çalışabilir ve biri hakkında içine doğan bir his dikkatini çekebilir. Ancak sezgini tek ölçü hâline getirmemeli, karşındaki kişinin davranışlarını da hesaba katmalısın. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…