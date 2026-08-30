Sevgili Balık, bu hafta ayaklarını ve genel hareket düzenini biraz daha fazla önemsemen iyi olabilir. Uzun süre ayakta kalmak ya da uygun olmayan ayakkabılar gün sonunda rahatsızlık hissetmene neden olabilir; destekleyici ve rahat ayakkabılar tercih etmelisin. Hafif esneme hareketleri rahatlatıcı olabilir, ancak devam eden ya da şiddetlenen bir ağrıyı kendi kendine müdahaleyle geçirmeye çalışmamalısın. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…