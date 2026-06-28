Sevgili Aslan, bu hafta başı Jüpiter'in senin burcuna geçişi hayatının her alanında bütünüyle kendi krallığını ilan etmeni fısıldıyor. Evde, okulda veya kendi iş arayışında yıllardır bastırdığın öz güveni nihayet sahneye koyuyorsun. Kendi potansiyelini bütünüyle sahiplenerek attığın bu devasa adımlar, toplum önünde sana hayranlık uyandıran bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta ortasında Merkür retrosunun başlaması ise yeni projeler veya imzalar öncesinde seni geçmişi temize çekmeye zorluyor. İleriye atılmak yerine, yarım bıraktığın bir eğitimi tamamlamak, hatalı bir evrakı düzeltmek veya eski borçları yapılandırmak bütünüyle vaktini alıyor. Geçmişin pürüzlerini yok ederek sergilediğin bu revizyon süreci, seni gelecekteki olası fiyaskolardan koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Ay ile Merkür karşıtlığı duygusal hayatında mantık ve hisler arasında ciddi bir çatışma yaşamanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinin söylediği bir sözü bütünüyle yanlış anlayarak pireyi deve yaparak aranızda soğuk savaş rüzgarları estirebiliyorsun. Görünen o ki sessiz kalmak bu dönemin en iyi ilacı oluyor. Bekarsan, sana bir gün ilgili ertesi gün mesafeli davranan o tutarsız profillerden anında soğuyup, zihnini yoran bu iletişimsizliğe bütünüyle kapılarını kapatıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…