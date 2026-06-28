Sevgili Aslan, bu hafta başı Ay ile Plüton kavuşumu üreme sistemi, alt batın ve hücresel dönüşüm üzerinde çok güçlü bir yıkım ve onarım enerjisi başlatıyor. Jinekolojik/ürolojik rutin kontrollerini yaptırarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde derin bir lenf detoksu randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Uranüs kavuşumu ise sinir sisteminde ani elektriksel sıçramalara ve kalp ritminde dalgalanmalara zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Çarpıntıları önlemek adına kafeini ve stresi bütünüyle keseceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…