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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta başı Ay ile Plüton kavuşumu üreme sistemi, alt batın ve hücresel dönüşüm üzerinde çok güçlü bir yıkım ve onarım enerjisi başlatıyor. Jinekolojik/ürolojik rutin kontrollerini yaptırarak bedenine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içinde derin bir lenf detoksu randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Uranüs kavuşumu ise sinir sisteminde ani elektriksel sıçramalara ve kalp ritminde dalgalanmalara zemin hazırlayabileceğini gösteriyor. Çarpıntıları önlemek adına kafeini ve stresi bütünüyle keseceğin bu süreçte kendine şefkat göstermelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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