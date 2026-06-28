Sevgili Aslan, bu haftaya Ay ve Merkür karşıtlığının getirdiği iletişimsel gerilimle başlayarak duygusal hayatında kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyorsun. Kendini ifade etmeye çalışırken sürekli yanlış anlaşılmak ve zihinsel olarak yorulmak beklentilerini bütünüyle düşürüyor. Sessizliğe çekilme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, en ufak bir ev veya bütçe meselesi yüzünden partnerinle karşılıklı inatlaşıp konuyu içinden çıkılmaz bir hale getirebiliyorsun; haklı çıkmaktansa huzurlu kalmayı seçmek ilişkiyi koruyor. Bekarsan, sosyal medyadan veya mesaj yoluyla flört ettiğin kişilerin tutarsız cümleleri seni bir hayli kırıyor. Kafa karışıklığı yaratan bu toksik iletişimden bütünüyle sıyrılıp, sadece kendine odaklanmayı tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…