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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 29 Haziran - 5 Temmuz Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
29 Haziran 2026 - 5 Temmuz 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
28.06.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 29 Haziran - 5 Temmuz haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 29 Haziran - 5 Temmuz haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya Ay ve Merkür karşıtlığının getirdiği iletişimsel gerilimle başlayarak duygusal hayatında kelimelerin kifayetsiz kaldığını hissediyorsun. Kendini ifade etmeye çalışırken sürekli yanlış anlaşılmak ve zihinsel olarak yorulmak beklentilerini bütünüyle düşürüyor. Sessizliğe çekilme arzun kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, en ufak bir ev veya bütçe meselesi yüzünden partnerinle karşılıklı inatlaşıp konuyu içinden çıkılmaz bir hale getirebiliyorsun; haklı çıkmaktansa huzurlu kalmayı seçmek ilişkiyi koruyor. Bekarsan, sosyal medyadan veya mesaj yoluyla flört ettiğin kişilerin tutarsız cümleleri seni bir hayli kırıyor. Kafa karışıklığı yaratan bu toksik iletişimden bütünüyle sıyrılıp, sadece kendine odaklanmayı tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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