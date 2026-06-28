Sevgili Aslan, bu haftaya Jüpiter'in senin burcundaki o muazzam seyriyle başlayarak kişisel markanı ve vizyonunu bütünüyle genişletiyorsun. İster ev ekonomisini yöneten biri ol ister yeni mezun bir yetenek, kendini küçümsemekten vazgeçip en iyisini hak ettiğini bilerek masaya oturuyorsun. Öz değerini yükselterek talep ettiğin bu yeni şartlar, mesleki anlamda sana devasa bir saygınlık kazandırarak beklediğin parlamayı yaratıyor.

Hafta ortasında ise başlayan Merkür retrosu seni yepyeni sularda yüzmek yerine eski limanları onarmaya davet ediyor. Geçmişte çalıştığın yerlerden gelen teklifleri değerlendirmek, CV'ni güncellemek veya reddedildiğin bir yere yeniden başvurmak senin için çok daha kârlı sonuçlar doğuruyor. Hatalarından ders çıkararak ilerlediğin bu süreç, seni büyük bir resmi veya ticari hatadan son anda kurtarıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…