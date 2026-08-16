Sevgili Aslan, bu hafta iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. Pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını zorluyor ve akşam eve döndüğünde bu gerginliği partnerine yansıtabilirsin. İlişkin varsa, ona haksız bir sertlikle davranmamaya çok dikkat etmelisin; o senin gününün nasıl geçtiğini bilmiyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise aranızda bir soğukluk olabilir. Bunu büyütmemeli, gelecek hafta konuşmayı tercih etmelisin.

Bekarsan, pazar günü Güneş burcundan ayrılıyor ve doğum günü sezonun kapanıyor. Son bir aydır üzerinde olan o ışık biraz azalıyor, ancak bu senin çekiciliğinin bittiği anlamına gelmiyor. Artık kendini göstermek yerine gerçekten tanınmak istiyorsun ve bu, çok daha kıymetli bir şey. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…