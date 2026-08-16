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Aslan Burcu right-white
17 - 23 Ağustos 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.08.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 17 Ağustos - 23 Ağustos haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 17 Ağustos - 23 Ağustos haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta iş yorgunluğunu eve taşıma riskin var. Pazartesi Mars-Neptün karesi kariyer alanını zorluyor ve akşam eve döndüğünde bu gerginliği partnerine yansıtabilirsin. İlişkin varsa, ona haksız bir sertlikle davranmamaya çok dikkat etmelisin; o senin gününün nasıl geçtiğini bilmiyor. Cuma günü Venüs-Satürn karşıtlığında ise aranızda bir soğukluk olabilir. Bunu büyütmemeli, gelecek hafta konuşmayı tercih etmelisin.

Bekarsan, pazar günü Güneş burcundan ayrılıyor ve doğum günü sezonun kapanıyor. Son bir aydır üzerinde olan o ışık biraz azalıyor, ancak bu senin çekiciliğinin bittiği anlamına gelmiyor. Artık kendini göstermek yerine gerçekten tanınmak istiyorsun ve bu, çok daha kıymetli bir şey. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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