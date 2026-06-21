Sevgili Aslan, bu hafta başı Merkür'ün durağan konumu sinir sistemi ve solunum yolları üzerinde yavaşlatıcı bir etki yaratarak nefes darlıklarına veya odaklanma problemlerine zemin hazırlayabiliyor. Oksijen kapasiteni artıracak açık hava egzersizlerine yönelerek hücrelerine taze bir parlaklık kazandırıyorsun. Belki de bu hafta içine nörolojik bir check-up randevusu da almalısın.

Hafta sonuna doğru meydana gelen Mars ile Jüpiter altmışlığı ise kan dolaşımını ve karaciğer enzimlerini hızlandırarak bedensel toksinlerden arınmanı destekliyor. Bu canlandırıcı süreçte antioksidan ağırlıklı beslenerek bağışıklığını da güçlendirmelisin. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…