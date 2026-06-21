article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 22 Haziran - 28 Haziran haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya İkizler burcundaki Mars'ın getirdiği dışa dönük ve meraklı enerjiyle başlayarak yaşamında yeni yetenekler edinmeye odaklanıyorsun. İster yeni mezun bir iş arayan ol ister yeteneklerini keşfetmeye çalışan biri, seminerler, eğitimler veya sosyal medya üzerinden kurduğun iletişimler sana yepyeni bir ufuk açıyor. Atılgan tavrınla girdiğin bu yeni çevreler, mesleki anlamda sana alternatif yollar sunarak tıkanıklıkları aşmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Neptün karesi yön duygunu anlık olarak sisleyerek seni bir kafa karışıklığının içine çekiyor. Başvurduğun yerlerden cevap gelmemesi veya ev içindeki sorumlulukların hedeflerini gölgelemesi, 'ben ne yapıyorum' sorgulamasını tetikleyebiliyor. İllüzyonlardan ve asılsız korkulardan uzaklaşıp elindeki somut becerilere tutunduğun bu süreç, seni büyük bir pes etme krizinden döndürüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 🌟

Aslan burcu için yeni fırsatlar kapıda mı? 🌈 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın