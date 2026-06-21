Sevgili Aslan, bu haftaya İkizler burcundaki Mars'ın getirdiği dışa dönük ve meraklı enerjiyle başlayarak yaşamında yeni yetenekler edinmeye odaklanıyorsun. İster yeni mezun bir iş arayan ol ister yeteneklerini keşfetmeye çalışan biri, seminerler, eğitimler veya sosyal medya üzerinden kurduğun iletişimler sana yepyeni bir ufuk açıyor. Atılgan tavrınla girdiğin bu yeni çevreler, mesleki anlamda sana alternatif yollar sunarak tıkanıklıkları aşmanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş ile Neptün karesi yön duygunu anlık olarak sisleyerek seni bir kafa karışıklığının içine çekiyor. Başvurduğun yerlerden cevap gelmemesi veya ev içindeki sorumlulukların hedeflerini gölgelemesi, 'ben ne yapıyorum' sorgulamasını tetikleyebiliyor. İllüzyonlardan ve asılsız korkulardan uzaklaşıp elindeki somut becerilere tutunduğun bu süreç, seni büyük bir pes etme krizinden döndürüyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…