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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 22 Haziran - 28 Haziran Aslan Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşkla imtihanını ve 22 Haziran - 28 Haziran haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 22 Haziran - 28 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği ağırlık ve netlik arzusuyla başlayarak aşk hayatında pembe dizi senaryolarını rafa kaldırıyorsun. Geçici heveslerin veya yorucu dramaların değil, sağlam temellere oturan karşılıklı saygının peşine düşmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ciddiyet isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki çocukça kaprisleri bütünüyle bir kenara bırakıp ilişkinin maddi ve manevi sorumluluklarını eşit şekilde omuzlayarak beraberliğinizi köklendiriyorsunuz. Sadakat barındıran bu olgunlaşma aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, zamanını çalan ve sürekli mazeret üreten uçarı profilleri hayatından kesin bir dille çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, yaşı veya ruhu olgun bir karakter bütünüyle ruhunu dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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