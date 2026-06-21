Sevgili Aslan, bu haftaya Venüs ile Satürn üçgeninin getirdiği ağırlık ve netlik arzusuyla başlayarak aşk hayatında pembe dizi senaryolarını rafa kaldırıyorsun. Geçici heveslerin veya yorucu dramaların değil, sağlam temellere oturan karşılıklı saygının peşine düşmek beklentilerinin zirvesine yerleşiyor. Ciddiyet isteğin kararlarını netleştiriyor.

İlişkin varsa, partnerinle aranızdaki çocukça kaprisleri bütünüyle bir kenara bırakıp ilişkinin maddi ve manevi sorumluluklarını eşit şekilde omuzlayarak beraberliğinizi köklendiriyorsunuz. Sadakat barındıran bu olgunlaşma aşkınızı taçlandırıyor. Bekarsan, zamanını çalan ve sürekli mazeret üreten uçarı profilleri hayatından kesin bir dille çıkarıyorsun. Sana saygı vadeden, yaşı veya ruhu olgun bir karakter bütünüyle ruhunu dinlendirerek kalbini fethedebilir. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…