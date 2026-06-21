Sevgili Aslan, bu hafta başı İkizler burcunda ilerleyen Mars, sosyal çevrende ve gelecek hedeflerinde hızlanmanı destekliyor. Eğitim hayatında, kurslarda veya iş arama süreçlerinde yepyeni grupların içine girerek kendini gösterme fırsatı buluyorsun. İletişim becerilerini kullanarak kurduğun bu yeni bağlar, sana sürpriz kapılar aralayarak umutlarını tazelemene yardımcı oluyor.

Hafta ortasında Güneş ile Neptün karesi ise gelecek planlarına dair zihnini bulandırarak anlık bir karamsarlık yaratabiliyor. Hangi yolu seçeceğini bilememek veya emeklerinin karşılığını alamayacağın korkusu seni duraksatıyor. Gerçekçi olmayan endişelerden sıyrılıp sadece bugünün adımlarına odaklanmak, seni gereksiz bir mental çöküşten koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Satürn üçgeni duygusal hayatında sınırları net bir şekilde çizerek olgun kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, yıllardır süren ama bir türlü adı konmayan veya seni yoran bir bağı resmiyete dökmeyi ya da ciddiyetle sonlandırmayı seçiyorsun. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak için sana uygun olmayan insanlara evet demekten bütünüyle vazgeçip kaliteni ve huzurunu koruyan bilinçli bir bekarlığı tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…