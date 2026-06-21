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Aslan Burcu right-white
22 - 28 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 22 Haziran - 28 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 22 Haziran - 28 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta başı İkizler burcunda ilerleyen Mars, sosyal çevrende ve gelecek hedeflerinde hızlanmanı destekliyor. Eğitim hayatında, kurslarda veya iş arama süreçlerinde yepyeni grupların içine girerek kendini gösterme fırsatı buluyorsun. İletişim becerilerini kullanarak kurduğun bu yeni bağlar, sana sürpriz kapılar aralayarak umutlarını tazelemene yardımcı oluyor.

Hafta ortasında Güneş ile Neptün karesi ise gelecek planlarına dair zihnini bulandırarak anlık bir karamsarlık yaratabiliyor. Hangi yolu seçeceğini bilememek veya emeklerinin karşılığını alamayacağın korkusu seni duraksatıyor. Gerçekçi olmayan endişelerden sıyrılıp sadece bugünün adımlarına odaklanmak, seni gereksiz bir mental çöküşten koruyor.

Peki ya aşk? Hafta sonuna doğru Venüs ile Satürn üçgeni duygusal hayatında sınırları net bir şekilde çizerek olgun kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, yıllardır süren ama bir türlü adı konmayan veya seni yoran bir bağı resmiyete dökmeyi ya da ciddiyetle sonlandırmayı seçiyorsun. Bekarsan, sırf yalnız kalmamak için sana uygun olmayan insanlara evet demekten bütünüyle vazgeçip kaliteni ve huzurunu koruyan bilinçli bir bekarlığı tercih ediyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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