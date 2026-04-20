Sevgili Akrep, bugün stratejik çözümlerini ve dürüst yaklaşımlarını artık resmileştireceğin bir dönemin kapılarını aralıyorsun. Kariyerinde ortaklıklarda, imzalarda ve her türlü iş birliğinde 'ben' değil 'biz' demeyi öğrendiğin ve bu sayede sarsılmaz sözleşmelere imza attığın bir gündesin. Güneş’in Boğa burcuna geçişiyle beraber, karşındaki kişilerle arandaki bağlarını somutlaştırıyor ve profesyonel hayatında çok güçlü destekler alıyorsun.

İş hayatında rakiplerinle ya da ortaklarınla, karşılıklı güvene ve kazan-kazan prensibine dayalı sağlam bir anlaşmaya hazırsın. Karşı tarafın dürüstlüğüne ayna tuttuğun ve kendi netliğini ortaya koyduğun için takdir topluyorsun. Profesyonel arenada tek başına ilerlemek yerine, yanına doğru insanları alarak çok daha büyük başarılara yürüyeceğin bir süreç şimdi başlıyor.

Peki ya aşk? İlişkide de karşı tarafın dürüstlüğüne ayna tuttuğun ve uzun vadeli bir bağlılık kararı aldığın çok özel bir güne hazır ol. Eğer bir ilişkin varsa, dünkü o dürüst yüzleşme bugün yerini bir ömür sürecek o sarsılmaz sözleşmeye bırakabilir. Yani kalpten gelen bir bağlılığa hazırsın! Ama bekar bir Akrep burcuysan, bugün karşına çıkacak kişinin ciddiyeti ve sana sunduğu net niyetler, geçmişi ve aşk oyunlarını bir kalemde silmeni sağlayacak. Artık kalbini sadece sana gerçekten bir 'biz' olmayı vadeden o dürüst aşka açıyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...