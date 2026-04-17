Sevgili Akrep, bugün rakip bir firmayla el sıkışman veya hayatının en kârlı satış sözleşmesine imza atman için gökyüzü seni destekliyor. Ay ve Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, pazarlık gücünü ve ikna kabiliyetini zirveye taşıyor. Eğer bir süredir devam eden bir uyuşmazlığın ya da hukuksal bir pazarlığın varsa, bugün kendi şartlarını kabul ettirerek masadan büyük bir zaferle kalkacaksın.

Maddi konularda ise tek başına hareket etmek yerine, güçlü bir müttefikle birleşmenin getireceği kazanca odaklanmalısın. Bugün imzaladığın her yeni kontrat, senin sektördeki saygınlığını mühürleyecek ve rakiplerinin önünde adeta bir bariyer oluşturacaktır. Profesyonel imajın bugün resmi bir başarı belgesiyle taçlanıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün yasal bir boşanma sürecinin resmi bitişini yaşayabilir ya da tam tersi, bir evlilik sözleşmesinin altına imza atabilirsin. Eğer bir ilişkin varsa, aranızdaki hukuki veya resmi süreçleri netleştirmek sana muazzam bir özgürlük hissi verecek. Ama bekar bir Akrep burcuysan, bugün bir danışmanlık görüşmesinde ya da resmi bir toplantıda tanışacağın, ciddiyeti ve tutkusuyla seni anında etkisi altına alacak kişiyle yolların kesişebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...