Sevgili Akrep, bugün özgürlük tutkun sınırları aşan bir projeye veya global bir ticari başarıya dönüşmek üzere. İş hayatında herkesin yerel ve güvenli olana tutunduğu anda, sen uzakları hedefleyip daha önce kimsenin cesaret edemediği o vizyoner teknolojik adımı atacaksın. Bugün bir hayalperest değil, o geniş vizyonu somut bir servete dönüştüren evrensel bir girişimci rolündesin.

Tam da bu noktada, akademik bir başarıyı, yayıncılık potansiyelini veya dijital bir platformu kullanarak kendi markanı uluslararası arenaya taşıyabilirsin. Disiplini bir kısıtlama olarak değil, seni o büyük özgürlüğe taşıyacak bir güç olarak kullandığında tüm kapıların ardına kadar açıldığını göreceksin. Kendi hikayeni tüm dünyaya anlatacak platforma sahip olmak bugün senin için sadece bir an meselesi.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise bugün felsefe, macera ve yüksek bir çekim gücü bir araya geliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber alacağın radikal seyahat veya taşınma kararı ilişkine yepyeni bir soluk getirecek. Ama bekar bir Akrep burcuysan, bugün farklı bir kültürden veya tamamen yabancı bir entelektüel ortamdan gelen o vizyoner kişiyle yolların kesişebilir. İşte bu aşk sana dünyayı yeniden keşfettirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…