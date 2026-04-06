Sevgili Akrep, bugün senin için bilgiyle otorite kurma günü. Güneş ile Satürn etkileşimi, yakın çevrenle olan iletişimini ciddileştiriyor. Kariyerinde önemli bir rapor yazabilir, teknik bir sunum hazırlayabilir veya ticari bir sözleşmenin detaylarını netleştirebilirsin. Sözlerin bugün havada kalmıyor... Her cümlen bir taahhüt niteliği taşıyor.

Kardeşler, kuzenler veya yakın dostlarla olan ilişkilerinde bir sorumluluk üstlenebilir, onlara rehberlik edebilirsin. Eğitim hayatında ise zihninin en odaklı olduğu günlerden birindesin. Şimdi zor bir konuyu tek seferde anlayıp hafızana kazıyabilirsin. Bugün zekanı disiplinle harmanladığında, aşamayacağın hiçbir engel yok.

Peki ya aşk? Aşkta bugün netlik hakim. Bekar bir Akrep burcu isen, flört ettiğin kişiden adını koyalım şeklinde bir talep gelebilir. İlişkisi olan Akrepler için ise partnerle yapılacak dürüst ve kısa bir konuşma, aylardır süren bir belirsizliği ortadan kaldırabilir. Bugün büyük romantik cümleler yerine, 'söz veriyorum' cümlesi kalpleri eritecek... Ona gelecek için bir söz verme zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…