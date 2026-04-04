Sevgili Akrep, bugün Ay burcunda ilerliyor! Gökyüzünün tüm gizemi ve gücü adeta damarlarında akıyor. Kariyerinde ve eğitiminde tam bir yeniden doğuş enerjisi içindesin. Pazar gününü kendine ayırmalı, fiziksel imajından profesyonel duruşuna kadar her şeyi nasıl daha etkileyici kılabileceğini düşünmelisin. İnsanlar üzerinde bıraktığın etki bugün o kadar yoğun ki tek bir bakışınla iş dünyasındaki rakiplerini bile etkisiz hale getirebilirsin.

Kendi projelerine odaklanmak, bireysel başarını kutlamak ve önündeki haftanın liderlik koltuğuna hazırlanmak için mükemmel bir gün. Sezgilerin sana hangi kapıyı çalman gerektiğini fısıldayacak. Bugün başkalarına değil, sadece kendi iç sesine itaat etmelisin. Sen değiştikçe, kariyerindeki tüm şartların sana uyum sağladığını göreceksin.

Peki ya aşk? Bugün aşk hayatında tüm oklar seni gösteriyor. Bekar bir Akrep isen, çekim gücün o kadar yüksek ki istemesen bile dikkatleri üzerine çekeceksin. Ancak bugün 'Ruhumu fethetmeyene kapım kapalı' diyeceksin. İlişkisi olan Akrepler için ise bugünün ana teması tutku. Partnerinin sana olan hayranlığı artarken, ilişkideki kontrolün tamamen sende olduğunu hissetmek seni daha da çekici kılacak. Aşkın efendisi sensin... Biraz şımartılacak, çokça ilgi ve sevgi ile dürtülerine de kapılacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…