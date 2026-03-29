Sevgili Akrep, bugün iş hayatında oldukça önemli bir süreç seni bekliyor. Ortaklarınla ya da birebir çalıştığın bir kişiyle ilişkini yeniden şekillendirme fırsatı elinde. Bu, ilişki ya daha sağlam temellere oturacak ya da belirsizliklerden arınıp sınırları netleşecek. Tabii bunun için ona karşı net olmalı, maddi ve manevi anlamda çıkarlanı dengelemelisin!

Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, karşılıklı değerlerin belirlenmesi süreci başlıyor. Bu süreçte kimin ne verdiği, kimin ne aldığı daha belirgin hale geliyor. İşte tam da burada bir denge kurabilirsen, uzun vadeli bir birliktelikle sarsılmaz bir iş inşa edebilirsin. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir ve eğer henüz bir ortaklığın yoksa, hemen fikrini hayata geçirmek için harekete geç.

Peki ya aşk? Bugün aşkı her zamankinden fazla arzulayabilirsin. Özellikle de bekar bir Akrep burcuysan, ciddi bir ilişki düşünen biriyle karşılaşabilirsin. Bu kişi ise senin masal kahramanın, hayatının aşkı olabilir. Bu yüzden gözünü açık tutmalısın. Tabii eğer hayatında biri varsa, o zaman gelecek planlarına odaklanmalısın. Belki de evlilik, çocuk sahibi olmak ya da yeni bir ev almak gibi konular gündeme gelebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…