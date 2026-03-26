Sevgili Akrep, bugün iş hayatında nefes almanı sağlayacak bir haberimiz var. Özellikle de seni bir süredir yoran, belki de tüketen bir sorumluluk ya da süreç ile boşuyorsan, bunun artık sona erdiğini bilmelisin. Zira Güneş ve Plüton'un oluşturduğu uyumlu altmışlık, hayatından gereksiz ağırlıkları kaldırmana yardımcı oluyor. Sanki sırtından ağır bir yük kalkmış gibi hissetmeni sağlıyor.

İşte bu noktada, önünde yeni bir alan açılıyor. Artık enerjini daha doğru yerlere yönlendirebilir, daha verimli ve tatmin edici sonuçlar elde edebilirsin. Belki de sonunda hayalindeki işe odaklanabilir, bir süredir planladığın iş fikrini hayata geçirebilirsin. Şimdi ne yaparsan, geleceğini şekillendirmek için kendinden emin ve somut adımlar atmaktan kaçınma.

Peki ya aşk? Gökyüzü, senin için bir dönüşüm süreci başlatıyor. Eğer bekar bir Akrep burcuysan, geçmişi geride bırakmanın ve yeni bir aşka yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Eski aşkı artık düşünme, çünkü yeni bir aşk kapıda! Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün eski sorunların üzerine bir çizgi çekebilirsin. Bu dönemde önemli olan, geçmişin gölgesinde kalmadan ileriye bakabilmek. Belki partnerinin ihanetini, belki aranızdaki kırgınlığı ya da sadece yanlış anlaşılmaları affetmek üzeresin. Bu sayede birlikte yeniden bir gelecek hayaline odaklanabileceksiniz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…