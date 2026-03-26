Sevgili Akrep, gökyüzü bugün sana bir dönüşüm sürecinin kapılarını aralıyor. Bekar olan Akrep burçları, bu dönüşüm süreci sizin için yeni bir aşkla tanışma zamanınızı işaret ediyor. Geçmişte yaşadığın aşkları ve hüzünleri bir kenara bırakmanın, yeni bir sayfa açmanın tam sırası. Eski aşkını düşünmeyi bırak, çünkü yeni bir aşk hikayesi kapını çalmak üzere.

Tabii eğer bir ilişkin varsa, bugün eski sorunları geride bırakmanın, onların üzerine kalın bir çizgi çekmenin zamanı. Bu dönemde önemli olan, geçmişin gölgesinde kalmadan, geleceğe umut dolu bir bakış atabilmek. Belki de partnerinin sana karşı yaptığı bir haksızlığı, belki aranızdaki bir kırgınlığı ya da yanlış anlaşılmaları affetme zamanı geldi. Bu affetme süreci, birlikte yeni bir gelecek hayal etmene, birlikte yeni bir yol çizmene de yardımcı olacak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…