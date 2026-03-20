onedio
article/comments-white
article/share-white
21 Mart Cumartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
21 Mart 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem Astroloji Editörü
20.03.2026 - 18:02

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 21 Mart Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

21 Mart Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün gökyüzünde hareketlilik var. Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, kalbinin sesi seni beklenmedik bir yola, belki de ihanete sürükleyebilir. Bu dönemde anlık heveslerin, çılgınca heyecanların peşini bırakmayabilir. Kim bilir, belki de bu dönemde kalbinin ritmi biraz daha hızlı atacak, belki de biraz daha fazla heyecanlanacaksın.

Tabii eğer bekarsan, bu durumda hiçbir sakınca yok. Hatta Ajda Pekkan'ın da dediği gibi 'Eğlen güzelim, gününü gün et...' diyebiliriz sana. Belki de bu dönemde yeni bir aşka yelken açabilir, belki de yeni bir maceranın içinde kendini bulabilirsin. Ancak eğer bir ilişkin varsa, işte o zaman dikkatli olman gerekiyor. Bu dönemde kalbinin sesini dinlerken, aklını da devre dışı bırakmamalısın. İstediğinin ne olduğunu iyi düşünmeli, iki kişinin arasında bırakmamalısın kendini. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oku right-white

Oku right-white

Oku right-white

🔮 Şimdi Oku
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın