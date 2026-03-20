Sevgili Akrep, bugün Merkür retrosunun sona ermesiyle birlikte, gelecekteki konumunu sağlamlaştıracak adımlar atabilirsin. Maddi kaynaklarını artırmaya ve alım-satımlarla gücüne güç katmaya ne dersin? Belki önce genel tabloları incelemeli, maddi ve manevi anlamda sana başarı getirecek yolları belirlemelisin. Bu sayede risk almadan ilerlemenin de bir yolunu bulabilirsin.

Yani, risksiz yatırımlar önceliğin olmalı. Alışık olduğun düzende kalmak değil belki ama emin olduğun fikirlere para yatırmak ya da riski düşük yatırım araçlarını seçmek sana uygun olabilir. Ayrıca taşınmaz alım-satımları ile mal varlığında değişimi de düşünmenin zamanı. Bugünlerde hayırlı alışverişler yapacağın kesin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise kalbinin sesi seni ihanete götürebilir... Anlık heveslerin ve heyecanların peşine takılabilirsin bu dönem. Elbette bekarsan, bunda bir sakınca yok. Biz de Ajda Pekkan'ın dediği gibi 'Eğlen güzelim, gününü gün et...' diyebiliriz sana! Ama eğer bir ilişkin varsa, iş o zaman dikkatli olman şart. İstediğinin ne olduğunu iyi düşünmeli, iki kişinin arasında bırakmamalısın kendini. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…