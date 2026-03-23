24 Mart Salı Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
23.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Mart Salı gününüz nasıl geçecek? 24 Mart Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında sürprizlerle karşılaşabilirsin. Kulaklarına çalınan bir bilgi, adeta bir kıvılcım gibi seni harekete geçirebilir. Gökyüzündeki Merkür ile Kuzey Ay Düğümü kavuşumu, perde arkasında konuşulanları, gizli kalanları adeta bir spot ışığı gibi aydınlatıyor.

Bu durum ise satranç oyuncusu gibi stratejik düşünmeye itiyor seni. Şimdi hemen hamle yapmak yerine, doğru zamanı beklemek ve her bir detayı en ince ayrıntısına kadar düşünmek, sana büyük bir avantaj sağlayacaktır. Üstelik bugün öğrendiklerin de ileride birer hazine gibi işine yarayacak. Kısacası, bugün gözünü dört aç ve her şeyi görüp duyduğundan emin ol! 

Peki ya aşk? Aşk hayatında da gizemli rüzgarlar esiyor. Gizli duygular, adeta bir hazine sandığı gibi açığa çıkabilir. Eğer bekar bir Akrep burcuysan, senden hoşlanan birinin bunu belli etmesi mümkün. Yasak bir ilişki, şehvetli bir aşk ve bastırılmış duygulardan konuşabiliriz bugün! Tabii eğer ilişkin varsa, bugüne kadar partnerinden sakladığın ne varsa söylemelisin. Gerçeklerin ortaya çıkmasının zamanı geldi. Daha fazla gizlemeye çalışma ki işler karışmasın! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

