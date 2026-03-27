28 Mart Cumartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

28 Mart 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
27.03.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Mart Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Mart Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün iş hayatında önemli bir gün olacak. İş ortaklıkların ya da iş birliklerin ciddi bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Bu dönüşüm, iş ilişkilerini daha sağlam bir yapıya kavuşturacak ya da tamamen sona erdirecek. Zira Satürn ile Plüton altmışlığı, sana: “Ya güçlen ya bırak” diye fısıldıyor. 

Haliyle bu süreç, belirsizliklerini ve kararsızlıklarını tümüyle silip atıyor. Artık yarım kalan işlerle, belirsizliklerle uğraşmak istemiyorsun. Çünkü kararın her zamankinden net ve artık kendi rotanı çiziyorsun! İşte bu sayede ne zaman, kiminle ve nerede olacağını belirliyorsun. Bu da sana güçlü bir düzen ve maddi anlamda ferahlık getiriyor.  

Peki ya aşk? Aşk hayatına gelince, kalbin, bağlarının ne kadar güçlü olduğu test ediyor. Eğer bekar bir Akrep burcuysan, belki de biriyle arandaki çekim gücü seni zorluyor olabilir. Bu kişiye karşı hislerin güçlü ama aynı zamanda yeterince gerçek değilse, uzaklaşmayı bilmelisin. Bu zor olacak ama kalbin yüklerinden arınacak. Tabii eğer bir ilişkin varsa, ilişkinin geleceği hakkında ciddi bir dönemeçte olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemecin sonunda 'Ya tamam ya devam' diyeceksin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

Reklam

astroirem
