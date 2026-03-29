Sevgili Akrep, bugün iş dünyasında seni heyecanlandıracak bir süreç kapıda. İster iş ortağınla, isterse de birebir birlikte çalıştığın kişiyle olan ilişkinin dönüm noktası bu gün. İlişkinin rotasını yeniden çizme şansı tamamen senin elinde. Bu, ilişkinin ya daha sağlam bir zemine oturacağı ya da belirsizliklerden sıyrılıp daha net bir çizgiye oturacağı anlamına geliyor. Ancak bunun için karşındaki kişiye karşı açık olmalı, maddi ve manevi çıkarların denge içinde olmasını sağlamalısın.

Venüs'ün Boğa burcuna geçişiyle birlikte, karşılıklı değerlerin belirlenmesi süreci de başlamış oluyor. Bu süreçte, kimin ne verdiği ve kimin ne aldığı daha belirgin hale gelecek. İşte tam da bu noktada, eğer bir denge kurabilirsen, uzun vadeli bir birliktelikle sarsılmaz bir iş imparatorluğu inşa edebilirsin. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendir ve eğer henüz bir ortaklığın yoksa, hemen fikrini hayata geçirmek için harekete geç. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…