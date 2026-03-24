Sevgili Akrep, bugün iş hayatının Everest'ine tırmandığını hissedebilirsin. Hedeflerin ne kadar büyük ve zorlu olduğunu anlamak üzeresin. Bu durum, bir dağın zirvesine tırmanmak gibi görünebilir ancak asıl mesele, bu zirvenin senin için ne ifade ettiği. Zira Güneş ile Satürn'ün kozmik dansı, hayallerini gerçeğe dönüştürmek için seni destekliyor. Yani, hedeflerin ne kadar büyük olursa olsun, onları gerçekleştirebilmek için somut bir plan yapmalı ve harekete geçecek kadar cesur olmalısın.

İş hayatında daha ciddi adımlar atmaya hazırsın. Bu adımlar, seni hedeflerine ulaştıracak ve belki de hayalini kurduğun pozisyona getirecek. Görünen o ki, istediğini almadan durmayacak bir tutkun var ve bu tutku seni ileriye taşıyacak. Özellikle de uzun vadeli bir yapı oluşturmak için kolları sıvamalısın. Çünkü Güneş'ten aldığın güçle geleceğini inşa edebilirsin. Yarın görüşünceye kadar şans seninle olsun…