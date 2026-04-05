Sevgili Akrep, bugün zihnin o kadar hızlı çalışıyor ki, fikirlerini hayata geçirmek için sabırsızlanıyorsun. Güneş ile Jüpiter karesi iletişim, yakın çevre ve ticari işlerinle ilgili büyük bir hareketlilik getiriyor. Kariyerinde önemli bir toplantıya girebilir veya çok sayıda e-posta ve telefon trafiğiyle uğraşabilirsin. Sözlerin bugün her zamankinden daha keskin ve etkileyici ancak 'ben biliyorum' havasına girmek çevrendekileri senden uzaklaştırabilir.

Neyse ki bu arada kısa seyahatler veya eğitimle ilgili planlar bugün aniden netleşebilir. Ticari bir anlaşma yapacaksan, maddeleri iki kez oku. Zira Jüpiter detayları görmeni engelleyecek bir iyimserlik verebilir. Bilgiye açsın ve bu açlık seni bugün rakiplerinden bir adım öne taşıyacak. Zekanı stratejiyle birleştirdiğinde, haftanın en karlı anlaşmasına imza atabilirsin.

Peki ya aşk? Aşkta bugün iletişim her şeydir. Bekar bir Akrep isen zekice yapılmış bir espri veya derin bir mesajla birinin kalbini çalabilirsin. Aşkı bulacak o sözlerin dudaklarından dökülmesi an meselesi! İlişkisi olan Akrepler için ise partnerle yapılacak bir yolculuk planı heyecanı artırabilir. Ancak küçük yanlış anlaşılmaları büyüterek gününün eğlencesini kaçırma deriz. Bugün dinlemeyi, konuşmak kadar önemsediğinde aşkta kazanan sen olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…