Sevgili Akrep, bugün yaratıcılığın zirvesindesin. İçindeki o sanatçı ruhun uyandığı, hobilerinin birer tutkuya dönüştüğü ve hayattan her zamankinden daha fazla zevk aldığın bir süreç başlıyor. Profesyonel hayatta dahi etrafına yaydığın naif ama güçlü enerji ile herkesi büyüleyeceksin. Bugün dünya senin için bir oyun alanı ve sen en güzel oyunu kurmaya hazırsın.

Yani, kariyerinde risk almak yerine, projelerine ruh katmanın tam zamanı. Sanatsal yeteneklerini profesyonel bir başarıya dönüştürebilir, yaratıcı fikirlerinle yöneticilerini hayran bırakabilirsin. Finansal yatırımlarda ise mantığın ötesine geçen sezgisel bir kazanç şansı kapını çalabilir. Yaratıcılığın bugün senin en büyük finansal kaynağın.

Peki ya aşk? Aşkta ise bugün gerçek bir romantik kahraman gibi hissedebilirsin. Bekar bir Akrep burcuysan, girdiğin bir ortamda bakışlarıyla ruhuna dokunan, sanatçı ruhlu ve derinliği olan o kişiyle yıldırım aşkına tutulabilirsin. İlişkisi olanlar için ise partnerle birlikte sanatsal bir aktiviteye katılmak veya aşkınızı en yaratıcı yollarla ifade etmek aranızdaki ateşi şifalı bir tutkuya dönüştürecektir. İşte şimdi aşkı adeta tüm hücrelerinle hissedeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…