Sevgili Akrep, bugün aşkı tüm hücrelerinle hissedeceksin! Zira, Venüs’ün aşk evine geçişiyle birlikte içindeki romantik kahraman uyanıyor ve aşkı ifade etme şeklin aranızdaki ateşi derin bir ruhsal tutkuya dönüştürüyor. Partnerinle birlikte sanatsal bir aktiviteye katılmak veya birbirinize olan sevgini en özgün yollarla haykırmak bugün ilişkini şifalandıracaktır.

Ama bekar bir Akrep burcuysan, girdiğin bir ortamda bakışlarıyla ruhuna dokunan, sanatçı ruhlu ve derinliği olan o kişiyle yıldırım aşkına tutulma ihtimalin çok yüksek. Bugün aşk senin için bir oyun alanı ve sen bu oyunun en yaratıcı, en tutkulu başrol oyuncususun. Kalbinden taşan o naif ama güçlü enerji herkesi büyüleyebilir. Şimdi aşkın o yaratıcı ve şifalı gücü ile gerçek tutkunun tadını çıkar! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...