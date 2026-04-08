Sevgili Akrep, bugün aşk hayatında tüm belirsizliklerin bittiği ve dürüstlüğün o keskin netliğinin kazandığı bir süreçtesin. Bekar bir Akrep burcuysan, flört ettiğin kişiyle arandaki o gri alanları tek bir dürüst cümleyle sonlandırabilir ve ilişkiyi sarsılmaz bir zemine oturtma kararı alabilirsin. Ruhun artık huzur ve dürüstlük istiyor, değil mi?

Öte yandan eğer bir ilişkin varsa, partnerle güven tazeleme ve gelecek üzerine birbirine sarsılmaz sözler verme vakti. Sevgi sözcüklerinden ziyade, verilen sözlerin harfiyen tutulması ve aksiyon görmek bugün kalbini eriten yegâne şey olacak. Sözlerin ise bugün aşkın mührü niteliğinde... Yarın görüşmek üzere, aşkla kal...