Sevgili Akrep, bugün sözlerin adeta birer mühür gibi etkili olacak. Merkür ve Satürn’ün iletişim alanındaki kavuşumu, sana zihinsel bir lazer keskinliği veriyor. Kariyerinde önemli bir toplantıya girebilir, teknik bir rapor hazırlayabilir veya ticari bir sözleşmenin detaylarını netleştirebilirsin. Bugün boş konuşmalara vaktin yok. Her cümlen bir amaca hizmet ediyor değil mi? Üstelik karşı tarafta büyük bir saygı da uyandırıyor sözlerin ve düşüncelerin!

Bu noktada bilgi ile gücüne güç katmaya da odaklan deriz. Geleceğini şekillendirecek ve rakiplerini geride bırakmanı sağlayacak yeniliklere kucak aç. Böylece her an ilerleme şansı ile sahneye çıkmanın ötesine geçebilir, gösterinin yıldızı olabilirsin.

Peki ya aşk? Bugünün enerjisi kalbine huzur ve netlik vadediyor. Bekar bir Akrep burcu isen, flört ettiğin kişiyle arandaki belirsizlikleri tek bir cümleyle sonlandırabilir ve ilişkiyi daha sağlam bir zemine oturtabilirsin. Kalbin, huzur istiyor ve bunu bulmanın tek yolu hislerini açıkça dile getirmek! İlişkisi olan Akrep burçları için ise güven duvarlarını güçlendirme vakti. Bugün sevgi sözcüklerinden çok, aksiyom görmek isteyeceksin. Partnerinin tavır ve davranışlarını ölçüp biçecek, hak ettiğin değeri verdiğinden emin olmak isteyeceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…