Sevgili Akrep, bugün Merkür Koç geçişiyle beraber, günlük iş temponda ve çalışma ortamında bir devrim yapma vaktin geldi. Eğer bir süredir verim alamadığın bir iş modelini sürdürüyorsan, bugün o sistemi tamamen çöpe atıp yerine çok daha hızlı ve teknolojik bir düzen kurabilirsin. Yanında çalışanlar ya da iş arkadaşlarınla olan iletişiminde dolambaçlı yollara tahammülün kalmayacak.

İşte bu netlik senin iş bitiriciliğini zirveye taşıyacak ve projelerini vaktinden önce teslim etmeni sağlayacaktır. Hızlı aksiyomlar alarak rakiplerine de bu noktada fark atabilirsin. Yeter ki ileriyi hedefle, daha fazlasını iste ve değişimden korkma. Zira, kurulacak yeni düzenin mimarı olmak kadar zirveyi hedeflemek de bugünün başarı sırrına dönüşecek.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duygusal fanteziler değil, günlük hayatın içinde birbirinize ne kadar destek olduğunuz önem kazanıyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber bir ev işini çözmek ya da birbirinizin yoğun temposunda işleri kolaylaştırmak bağınızı perçinleyecektir. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün iş ortamında, spor salonunda veya günlük rutinlerin esnasında senin disiplinli tavrına hayran kalacak o dinamik kişiyle tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…