Sevgili Akrep, bugün dikkatin tamamen aile köklerine, ev yaşamına ve gayrimenkul konularına odaklanıyor. Eğer bir süredir devam eden bir miras davası, ev alım-satımı ya da taşınma telaşın varsa, bugün bu süreçleri sonlandıracak o nihai kararı verebilirsin. Aile üyeleriyle yapacağın o dürüst ve sert konuşma, belirsiz konuları şifalandıracak ve herkesin sınırlarını net bir şekilde belirleyecektir. Artık köklerindeki o ağırlıktan kurtulup kendi kaleni inşa etme zamanın geldi.

Evden yürüteceğin bir işin varsa ya da aile yadigarı bir mülkü modernize ederek kazanca dönüştürmek istiyorsan, bugün teknik altyapıyı kurmak adına çok verimli adımlar atabilirsin. Atalarından gelen bir yeteneği günümüz teknolojisiyle birleştirip büyük bir çıkış yakalayabilirsin. İç dünyandaki o 'güvenli kale'yi inşa ederken hiçbir detayı şansa bırakmıyorsun; mülkiyetin senin en büyük gücün olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün aidiyet ve huzur ihtiyacı ön planda olsa da tutku hala derinden işliyor. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle beraber evinizi dekore etmek ya da birlikte yaşamaya dair o resmi adımı atmak bağınızı sağlamlaştıracaktır. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün senin o sarsılmaz ve güven veren duruşuna hayran kalacak, hayatına hem düzen hem de heyecan katacak o köklü karakterle bir aile ortamında tanışabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…