Sevgili Akrep, bugün ticari bir anlaşmanın veya önemli bir sözleşmenin, teknik bir şart yüzünden çıkmaza girdiğine şahit olabilirsin. Mars ile Satürn kavuşumu, iletişim ve ticaret evinde seni titizliğe davet ediyor. Bu tıkanıklığı aşmak için aceleci davranmak yerine, metnin her satırını okumalı ve yasal boşlukları profesyonel bir destekle kapatmalısın. Bugün atamadığın imza, aslında seni ileride telafisi olmayan bir maddi kayıptan koruyor olabilir.

Tam da bu noktada, yakın çevrenle veya kardeşlerinle olan ticari ilişkilerinde güven değil, sözleşme dilini konuşmalısın. Sözlerin havada kaldığı, mühürlü kağıtların geçerli olduğu bir gündesin. Bu yüzden duygusal hareket etmemeli, profesyonel, kararlı ve net olmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iletişimde kim haklı kavgası yüzünden gelen sessizlik dönemi seni yorabilir. Özellikle bir ilişkin varsa, haklı çıkmaya çalışmak yerine anlaşılmaya odaklanmak buzları eritecektir. Unutma aşkta gurur olmaz. Hem zaten kazanan da kaybeden de kalplerdir, değil mi? Tabii bekar bir Akrep burcuysan, bugün sosyal medya üzerinden başlayacak sert bir tartışma, bir anda yerini derin bir zihinsel çekime bırakabilir. Onunla dijital ortamda başlayan kavgan tutkulu bir yakınlaşmaya dönüşebilir... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...