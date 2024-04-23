Yunanistan Atina’da Afrika’dan Gelen Çöl Tozları Gökyüzünü Kapladı

Çin’de Yağış Sebebiyle Sel ve Toprak Kaymaları Yaşandı: 4 Kişi Hayatını Kaybederken Kayıplar Aranıyor

Bursa'da Bir Kebapçı 23 Nisan Şerefine Ay Yıldızlı Mangalda 1 Ton Kebap Pişirerek Çocuklara Dağıttı

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