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Yunanistan Atina’da Afrika’dan Gelen Çöl Tozları Gökyüzünü Kapladı

Yunanistan Atina’da Afrika’dan Gelen Çöl Tozları Gökyüzünü Kapladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 23:52

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Yunanistan’ın başkenti Atina’da gökyüzü Afrika’dan gelen çöl tozlarıyla kaplandı. Görüş mesafesinin azaldığı şehir için Yunanistan Göğüs Hastalıkları Derneği açıklamada bulundu.

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Rüzgarlarla taşınan çöl tozlarının solunum ve kalp rahatsızlığı yaşayanlar için tehlikeli olabileceği söylendi ve tedbir alınması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Rüzgarlarla taşınan çöl tozlarının solunum ve kalp rahatsızlığı yaşayanlar için tehlikeli olabileceği söylendi ve tedbir alınması gerektiği yönünde uyarıda bulunuldu.

Bir diğer açıklama ise Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nden geldi. Yetkililer kuzey ve batı Yunanistan’da çamurlu yağış beklendiği için de tedbirler alınmasını iletti.

Bir diğer açıklama ise Yunanistan Meteoroloji Dairesi’nden geldi. Yetkililer kuzey ve batı Yunanistan’da çamurlu yağış beklendiği için de tedbirler alınmasını iletti.

İşte o anlar 👇

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