Fenerbahçe’nin Yenilgileri Sebebiyle Üzülen Genci Teselli Etmeye Çalışan Kız Arkadaşı

@eelifdeniiz adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapan genç kadın, erkek arkadaşıyla paylaştığı bir videosuyla 2 milyona yakın izlenme alarak viral oldu. İkilinin görüntüleri izleyen herkesi imrendirdi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Fenerbahçe taraftarı genç adam yenilgiler sebebiyle olan üzüntüsü için desteği ve teselliyi kız arkadaşında bulmuştu.
Kız arkadaşı genç adamın moralinin düzelmesi için elinden geleni yapıyordu. Onların bu tatlı anlarına beğeniler yağdı.
İşte o anlar 👇
Gelen tepkilerde ise bu şekildeydi. 👇
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