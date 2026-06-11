Yönetmen Mehmet Cem Karcı Kimdir, Hangi Dizileri Çekti? Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?
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Türk televizyon ve dijital yayıncılık dünyasında imza attığı reyting rekortmeni projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı yönetmen Mehmet Cem Karcı, son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Karadayı’dan Hercai’ye, Ömer’den Netflix’in ses getiren yapımı Terzi’ye kadar geniş bir filmografiye sahip olan ünlü yönetmenin hayatı ve kariyeri internette hızla aratılıyor.
Peki, televizyon dünyasının usta rejisörü Mehmet Cem Karcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cem Karcı evli mi, hangi dizi ve filmleri çekti? Geçmişte basına yansıyan adli olayların perde arkasında ne vardı ve ünlü yönetmen neden gözaltına alındı?
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Mehmet Cem Karcı Kimdir?
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Mehmet Cem Karcı Kaç Yaşında ve Evli mi?
Mehmet Cem Karcı Hangi Dizi ve Filmleri Çekti?
Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?
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