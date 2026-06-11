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Yönetmen Mehmet Cem Karcı Kimdir, Hangi Dizileri Çekti? Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?

Yönetmen Mehmet Cem Karcı Kimdir, Hangi Dizileri Çekti? Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:26
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Türk televizyon ve dijital yayıncılık dünyasında imza attığı reyting rekortmeni projelerle adından sıkça söz ettiren başarılı yönetmen Mehmet Cem Karcı, son dönemin en çok merak edilen isimleri arasında yer alıyor. Karadayı’dan Hercai’ye, Ömer’den Netflix’in ses getiren yapımı Terzi’ye kadar geniş bir filmografiye sahip olan ünlü yönetmenin hayatı ve kariyeri internette hızla aratılıyor.

Peki, televizyon dünyasının usta rejisörü Mehmet Cem Karcı kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Cem Karcı evli mi, hangi dizi ve filmleri çekti? Geçmişte basına yansıyan adli olayların perde arkasında ne vardı ve ünlü yönetmen neden gözaltına alındı?

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Mehmet Cem Karcı Kimdir?

Mehmet Cem Karcı Kimdir?

Mehmet Cem Karcı, Türk dizi ve sinema sektörünün en başarılı ve üretken yönetmenlerinden biridir. 3 Mayıs 1982 tarihinde Gaziantep’te doğan Karcı, sinema eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde tamamlamıştır.

Sektöre Çemberimde Gül Oya, Kavak Yelleri ve Ezel gibi efsaneleşmiş yapımlarda yönetmen yardımcılığı yaparak adım atmıştır. Kısa sürede ana yönetmenliğe yükselen Karcı, özellikle karakter derinliği yüksek dram dizilerindeki reji başarısıyla tanınır. Kariyeri boyunca birçok kez Altın Kelebek En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülmüştür.

Mehmet Cem Karcı Kaç Yaşında ve Evli mi?

Mehmet Cem Karcı Kaç Yaşında ve Evli mi?

3 Mayıs 1982 doğumlu olan başarılı yönetmen, 44 yaşındadır. Cem Karcı’nın evli olduğuna dair kamuoyuna yansıyan resmi bir bilgi bulunmamaktadır; özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden isimlerdendir.

Mehmet Cem Karcı Hangi Dizi ve Filmleri Çekti?

Mehmet Cem Karcı Hangi Dizi ve Filmleri Çekti?

  • A.B.İ. (TV Dizisi, 2026) – Kariyerinin en güncel projesi.

  • Sahipsizler (TV Dizisi, 2024 - 2025)

  • Terzi (Netflix Dizisi, 3 Sezon - 2023)

  • Ömer (TV Dizisi, 2022 - 2024)

  • Kusursuz (Dijital Dizi, 2021)

  • İlk ve Son (BluTV Dizisi, 1. Sezon - 2021)

  • Kırmızı Oda (TV Dizisi, 2020)

  • Hercai (TV Dizisi, 2019)

  • Gülperi (TV Dizisi, 2018)

  • Her Şey Seninle Güzel (Sinema Filmi, 2018) – İlk uzun metraj sinema filmi deneyimi.

  • Siyah İnci (TV Dizisi, 2017 - 2018)

  • Hayat Şarkısı (TV Dizisi, 2016 - 2017)

  • Tatlı Küçük Yalancılar (TV Dizisi, 2015)

  • Karadayı (TV Dizisi, 3 Sezon - 2012 - 2015) – Uluç Bayraktar ile birlikte.

  • Uçurum (TV Dizisi, 2012) – Ana yönetmenliğe adım attığı ilk dizi.

  • İade-i Ziyaret (Kısa Film, 2006) – Hem yönettiği hem de senaryosunu yazdığı ödüllü kısa filmi.

  • Ezel (TV Dizisi, 2009 - 2011) – 2. Yönetmen / Yardımcı Yönetmen

  • Yol Arkadaşım (TV Dizisi, 2008 - 2009) – 2. Yönetmen

  • Kavak Yelleri (TV Dizisi, 2007) – 2. Yönetmen

  • Menekşe ile Halil (TV Dizisi, 2007) – Yönetmen Yardımcısı

  • Ulak (Çağan Irmak Sinema Filmi, 2007) – Yönetmen Yardımcısı (Teaser)

  • Ezo Gelin (TV Dizisi, 2006 - 2007) – Yardımcı Yönetmen

  • Kabuslar Evi Serisi (Çağan Irmak'ın 2006 yapımı TV Filmleri projesi; Bir Kış Masalı, Gece Gelen Arkadaşlar, Uyur Gezerler, Çarşamba Karısı vb. tüm bölümler) – Yönetmen Yardımcısı

  • Güz Yangını (TV Dizisi, 2005) – Yönetmen Yardımcısı

  • Çemberimde Gül Oya (TV Dizisi, 2004) – Yönetmen Yardımcısı

  • Kuzenlerim (TV Dizisi, 2002 - 2004) – Yönetmen Yardımcısı

Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Cem Karcı Neden Gözaltına Alındı?

Mehmet Cem Karcı, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturması kapsamında Beren Saat, Kenan Doğulu, Enis Arıkan, Ayşe Hatun Önal, Kerimcan Durmaz, Yaşar İpek, Selin Ciğerci ile birlikte gözaltına alınan isimlerden biri oldu. 

Cem Karcı Yasaklı Madde Test Sonucu Belli Oldu mu?

Cem Karcı'nın yasaklı madde test sonucu henüz belli olmadı.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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