Yaşar İpek Kimdir, Nereli? Yaşar İpek Neden Gözaltına Alındı?

Yaşar İpek, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gündeme gelen bir isim oldu. İpek, 2020 yılında boşandığı karısı Seren Serengil ile olan ilişkisiyle, magazin gündeminde yakından takip edilmişti. Yaşar İpek hakkında yapılan araştırmalar, soruşturmanın ardından arttı.

Peki, Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek nereli ve kaç yaşında? Yaşar İpek neden gözaltına alındı?