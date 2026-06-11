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Yaşar İpek Kimdir, Nereli? Yaşar İpek Neden Gözaltına Alındı?

Yaşar İpek Kimdir, Nereli? Yaşar İpek Neden Gözaltına Alındı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
11.06.2026 - 09:22
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Yaşar İpek, ünlülere yönelik yasaklı madde soruşturmasında gündeme gelen bir isim oldu. İpek, 2020 yılında boşandığı karısı Seren Serengil ile olan ilişkisiyle, magazin gündeminde yakından takip edilmişti. Yaşar İpek hakkında yapılan araştırmalar, soruşturmanın ardından arttı.

Peki, Yaşar İpek kimdir? Yaşar İpek nereli ve kaç yaşında? Yaşar İpek neden gözaltına alındı?

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Yaşar İpek Kimdir?

Yaşar İpek Kimdir?

Diyarbakır doğumlu Yaşar İpek, 22 Aralık 1979 yılında dünyaya geldi. Erken yaşlarda sinemaya başlayan İpek, çocuk yaşta 9 sinema filminde rol aldı. Askerlik görevinden sonra müzik kariyerine başlayarak kariyeri boyunca birçok albüm çıkardı.

Şarkıcı Yaşar İpek, magazinde yakından takip edilen bir isimdir.

Yaşar İpek Evli mi?

Yaşar İpek Evli mi?

2018 yılında ünlü şarkıcı Seren Serengil ile evlenen Yaşar İpek, 2020 yılında boşandı.

Yaşar İpek'in Albümleri

Yaşar İpek'in Albümleri

  • Aşkım

  • Okul Bitince

  • Yanlışa Af Yok

  • Arada Bir

  • Kapı Zili

  • Sus

  • Allah Var

Yaşar İpek Neden Gözaltına Alındı?

Yaşar İpek Neden Gözaltına Alındı?

Yaşar İpek, ünlülere yönelik yasaklı madde ve fuhuş soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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