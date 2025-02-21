Yılın Babası: Kızlarına Adabımuaşeret Dersleri Veren Babanın Sevimli Anları İçinizi Isıtacak

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DGSSs_...
Babaların kızlarıyla kurdukları bağ, hem derin hem de özeldir. Bu özel ilişki, kızların gelecekteki yaşamlarını da büyük ölçüde etkiler ve şekillendirir. Bu bağın gücü, kızların hayatının her alanında kendini gösterir ve onların kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlar. Bu nedenle, babaların kızlarıyla olan ilişkileri, kızların ileriki yaşamlarını belirleyen en önemli faktörlerden biri olarak kabul edilir. Çocuklarımızın sosyal çevrelerindeki davranış biçimleri, aile içinde edindikleri bilgilerle şekillenir. Bu süreçte ailelerin önemi büyüktür ve çocuklara rehberlik ederler.
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Bir baba kızlarına, toplum içinde nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bir ders verdi.
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Konuyu anlatmak için kostümünü de giymeyi ihmal etmeyen baba ve kızlarının o anları beğeni topladı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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