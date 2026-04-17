Yeraltı Yayından mı Kaldırıldı? Flaş İddia: “Now TV'deki Yeraltı Dizisi Artık Yayınlanmayacak"

Kahramanmaraş’ta 8. sınıf öğrencisinin, babasının silahlarını alarak okulda 9. kişiyi öldürdüğü saldırı olayı sonrasında televizyondaki diziler yeniden gündeme taşındı. Olayın yaşandığı gün ve sonrasındaki gün dizilerin tamamı yeni bölümlerini yayınlamadı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yayıncı kuruluşlar, milyonların takip ettiği popüler dizilerdeki şiddet ve silah içerikli sahneler için 'hassas yayın' dönemine geçerek senaryolarda köklü değişiklikler yapma kararı aldı.

Ancak günün en çok konuşulacak iddiası Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, NOW TV’de yayınlanan ve son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yeraltı’nın yayından kaldırılacağı ve artık yayınlanmayacağını iddia etti.

Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımı: “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve DEVLET kurumlarının yancı gibi gösterildiği “Yeraltı” adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. DEVLET yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur.”

Dizinin yapım şirket ve kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.