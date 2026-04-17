Yeraltı Yayından mı Kaldırıldı? Flaş İddia: “Now TV'deki Yeraltı Dizisi Artık Yayınlanmayacak"

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
17.04.2026 - 10:53

Kahramanmaraş’ta bir okulda yaşanan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırı olayı sonrasında yeniden gündeme gelen ‘şiddet’ temalı diziler hakkında flaş bir iddia geldi. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı’nın iddiasına göre; Now TV’nin popüler dizisi Yeraltı artık yayınlanmayacak. Sosyal medya hesabından iddiasını paylaşan Rasim Ozan Kütahyalı “Mafya örgütlerinin karizmatik ve DEVLET kurumlarının yancı gibi gösterildiği “Yeraltı” adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak” ifadelerini kullandı.

Yeraltı dizisi yayından kaldırıldı mı?

Kahramanmaraş’ta 8. sınıf öğrencisinin, babasının silahlarını alarak okulda 9. kişiyi öldürdüğü saldırı olayı sonrasında televizyondaki diziler yeniden gündeme taşındı. Olayın yaşandığı gün ve sonrasındaki gün dizilerin tamamı yeni bölümlerini yayınlamadı. 

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Yayıncı kuruluşlar, milyonların takip ettiği popüler dizilerdeki şiddet ve silah içerikli sahneler için 'hassas yayın' dönemine geçerek senaryolarda köklü değişiklikler yapma kararı aldı.

Ancak günün en çok konuşulacak iddiası Rasim Ozan Kütahyalı’dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, NOW TV’de yayınlanan ve son dönemin en popüler dizilerinden biri olan Yeraltı’nın yayından kaldırılacağı ve artık yayınlanmayacağını iddia etti. 

Rasim Ozan Kütahyalı’nın paylaşımı: “NOW TV’de çocukları silah kullanmaya teşvik eden, mafya örgütlerinin karizmatik ve DEVLET kurumlarının yancı gibi gösterildiği “Yeraltı” adlı Fatih Aksoy dizisi artık yayınlanmayacak. DEVLET yetkilisi olmayan hiçbir kişinin silah kullanma hakkı yoktur.”

Dizinin yapım şirket ve kanal tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio'dayım. 'Eşik bekçiliğidir' diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin 'etik' değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
