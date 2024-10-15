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Yeni Yaşına Tuvalette Giren Arkadaşa Garip Sürpriz! Doğum Gününü Tuvalette Kutladılar

Yeni Yaşına Tuvalette Giren Arkadaşa Garip Sürpriz! Doğum Gününü Tuvalette Kutladılar

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
15.10.2024 - 12:57

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Yeni yaşına tuvalette giren arkadaşlarına sürpriz yapan gençler, aldıkları pastanın mumlarını yakarak tuvalete götürdü. Arkadaşlarının sürprizine hazırlıksız yakalanan genç, üzerini tişörtle örterek mumları üfledi. O anlar izleyenleri güldürdü. 

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Sosyal medyada gördüğümüz birbirinden ilginç kutlama videolarına yenisi eklendi. Yeni yaşına tuvalette giren arkadaşlarına sürpriz yapan gençler, mumlarını yaktıkları pastayı tuvalete götürdü.

Sosyal medyada gördüğümüz birbirinden ilginç kutlama videolarına yenisi eklendi. Yeni yaşına tuvalette giren arkadaşlarına sürpriz yapan gençler, mumlarını yaktıkları pastayı tuvalete götürdü.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, üzerini tişörtle örterek mumlara üfleyip, hatıra pozu çektirdi.

Arkadaşlarının sürprizi karşısında büyük şaşkınlık yaşayan genç, üzerini tişörtle örterek mumlara üfleyip, hatıra pozu çektirdi.

Kaydedilen görüntüler izleyenleri güldürdü. İşte o anlar; 🎥 👇

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