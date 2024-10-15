Fatih Altaylı’dan, Mustafa Destici’ye: "Yüzde 1 Bile Olmayan Oyuyla Türkiye’yi Yönettiğini Düşünmek..."

Kredi kartı limitlerine getirilen yeni vergi düzenlemesi tartışmaları alevlendi. Ticaret Bakanlığı’nın, kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağını açıklamasının ardından birçok vatandaş kart limitlerini 99 bin TL’ye düşürmeye başladı.
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Bu duruma tepki gösteren Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, “Yılda 750 lira vermemek için limitleri 100 bin TL'den 99 bin TL’ye çekenlerin kartlarını iptal edin” demişti. Destici’nin bu sözleri, Fatih Altaylı’nın YouTube programında gündeme geldi.
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Kendisine yöneltilen Destici sorusuna Altaylı, “Yüzde 1 bile olmayan oyuyla Türkiye’yi yönettiğini düşünmek ve böyle sözler söylemek mesnetsiz özgüven göstergesi” diyerek yanıt verdi.
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