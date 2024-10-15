Fatih Altaylı’dan, Mustafa Destici’ye: "Yüzde 1 Bile Olmayan Oyuyla Türkiye’yi Yönettiğini Düşünmek..."

Kredi kartı limitlerine getirilen yeni vergi düzenlemesi tartışmaları alevlendi. Ticaret Bakanlığı’nın, kredi kartı limiti 100 bin TL'yi aşan kullanıcılardan savunma sanayii için 750 TL'lik vergi alınacağını açıklamasının ardından birçok vatandaş kart limitlerini 99 bin TL’ye düşürmeye başladı.