Kendisine Aldığı Doğum Günü Pastasının Mumlarını Yaktığına Pişman Oldu: "Nail Art Tırnağı Alev Aldı"

TikTok'ta kendi doğum gününü kutlamak için aldığı pastanın mumunu yakmak isteyen içerik üreticisi genç kadın, nail art tırnağını yaktı. Tırnağını üfleyerek söndüren genç, büyük şaşkınlık yaşadı.
Kaynak: aysnrylcn_
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'aysnrylcn_' adıyla paylaşım yapan genç kadın, kendisine aldığı doğum günü pastasına mum yakmak istedi.
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Mumları yakarken çakmağı yanlış yerinden tutan genç kadın, nail art tırnağını yaktı. Yanan tırnağı üfleyerek söndüren genç kadın, yaşanan olay karşısında şoka uğradı.
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