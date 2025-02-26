onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yemek Yapmaya Çalışan Yaşlı Çiftin Arasında Geçen Samimi Diyalog Gülümsetti

Yemek Yapmaya Çalışan Yaşlı Çiftin Arasında Geçen Samimi Diyalog Gülümsetti

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
26.02.2025 - 14:59

İçerik Devam Ediyor

Yıllar boyunca birlikte olan çiftler, sevgi ve sadakatin en güzel örneklerini sergiliyor. @rhmsltnn isimli TikTok kullanıcısının paylaştığı video da buna güzel bir örnek oldu. Birlikte mutfağa giren yaşlı çiftin samimi diyaloğu, izleyenleri hem güldürdü hem de duygulandırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yemek yapmaya çalışan amcanın yanına gelen teyze, "Sen beceremezsin, dur!" diyerek mutfağın kontrolünü ele aldı.

Yemek yapmaya çalışan amcanın yanına gelen teyze, "Sen beceremezsin, dur!" diyerek mutfağın kontrolünü ele aldı.

Amcanın verdiği "Bir şey yaptırmaya yaptırmaya beni cahil bıraktın" cevabı ise izleyenleri gülümsetti.

Amcanın verdiği "Bir şey yaptırmaya yaptırmaya beni cahil bıraktın" cevabı ise izleyenleri gülümsetti.

Video için👇📹

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın