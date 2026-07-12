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Yazar ve Şair Ahmet Telli’nin Cenaze Töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gönderdiği Çelenk Kabul Edilmedi İddiası

Yazar ve Şair Ahmet Telli’nin Cenaze Töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gönderdiği Çelenk Kabul Edilmedi İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 13:11
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Türk edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden biri olan Ahmet Telli geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gönderdiği çelenk, şairin yakınları tarafından kabul edilmedi ve çiçekçi çelengi geri götürmek zorunda kaldı. CHP’nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelenk ise cenazede yer aldı.

Kaynak: Sözcü

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Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Telli, bugün Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Telli, bugün Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, mahkeme kararıyla CHP’ye geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gönderdiği çelenk ise kabul edilmedi. Kılıçdaroğlu’nun çelengini törene getiren çiçekçinin çelengi geri götürdüğü iddia edildi.

CHP Genel Başkanlığı mahkeme kararıyla iptal edilen Özgür Özel’in çelengi ise camide yer aldı.

Ahmet Telli kimdir?

Ahmet Telli kimdir?

2 Aralık 1946'da, bugün Karabük'e bağlı olan Eskipazar ilçesinde dünyaya gelen Ahmet Telli, öğretmen okullarındaki eğitiminin ardından dört yıl ilkokul öğretmenliği yaptı. Daha sonra Gazi Eğitim Enstitüsü'nü tamamlayan Telli, Kastamonu, İnebolu, Doğanyurt, Kırıkkale ve Ankara Atatürk Lisesi'nde Türkçe ve edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.

1981 yılında Gazi Eğitim Enstitüsü'nde öğretmenlik yaparken sıkıyönetim tarafından tutuklanan Telli'nin görevine son verildi. Ayrıca, Cigerhun'un şiirleri üzerine kaleme aldığı bir yazı nedeniyle 1980 yılında Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesi kapsamında kısa süreli hapis cezasına çarptırıldı.

Öğretmenlik dışında kitapçılık ve yayıncılıkla da ilgilenen Telli, çeşitli yayınevlerinde yönetici ve editör olarak çalıştı. Mahkeme kararıyla 1993 yılında yeniden öğretmenliğe döndü ve daha sonra bu görevden emekli oldu.

İlk şiiri 1961 yılında yayımlanan Ahmet Telli, 1970'li yıllarda ağırlıklı olarak deneme ve kitap tanıtım yazıları kaleme aldı. Şiir kitaplarını ise 1979'dan itibaren yayımlamaya başlayan Telli, 1960 sonrası toplumcu gerçekçi şiirin ikinci kuşağının önemli temsilcileri arasında gösteriliyordu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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