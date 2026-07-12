Yazar ve Şair Ahmet Telli’nin Cenaze Töreninde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Gönderdiği Çelenk Kabul Edilmedi İddiası
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Türk edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden biri olan Ahmet Telli geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Mahkemenin “mutlak butlan” kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gönderdiği çelenk, şairin yakınları tarafından kabul edilmedi ve çiçekçi çelengi geri götürmek zorunda kaldı. CHP’nin son seçilmiş genel başkanı Özgür Özel’in gönderdiği çelenk ise cenazede yer aldı.
Kaynak: Sözcü
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Türk edebiyatının usta kalemlerinden Ahmet Telli, bugün Ankara’da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
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Ahmet Telli kimdir?
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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