Kurtuluş Savaşı’nın Simgelerinden Bandırma Vapuru Karadan Yürütülerek Yeni Yerine Taşındı

Bandırma Vapuru Müzesi, özel ekipmanlar kullanılarak sahil güzergâhı boyunca güvenlik önlemleri eşliğinde yeni konumuna ulaştırıldı. Müze gemisi, saat 09.30'da yeni yerinde mehter marşlarıyla karşılanırken, alanda toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla bu tarihi ana tanıklık etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Bandırma Vapuru'nun artık tarihî anlamına yakışır bir konuma taşındığını belirterek, 'Bugün Samsun için tarihi bir gün. Bundan 117 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bu noktada karaya ayak bastı. O yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapuru da bugün layık olduğu yere taşındı. Çok duyguluyum ve heyecanlıyım. Samsun, Türk milletinin tarihinin yeniden yazıldığı çok özel bir şehir. Millî duyguların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor.' dedi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik hazırlıkların ardından taşıma işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Çamaş, yeni alanda yaklaşık 70 bin metrekarelik bir yaşam ve tarih alanı oluşturulacağını söyledi. Çamaş, 'Bandırma Vapuru'nun hemen yanında Millî Mücadele Açık Hava Müzesi, İstiklal Madalyası Müzesi ve İstiklal Meydanı ile birlikte önemli bir kültür ve turizm destinasyonu oluşturulacak. Bandırma Vapuru artık layık olduğu yerde. Samsun olarak bunun gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.