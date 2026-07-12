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Kurtuluş Savaşı’nın Simgelerinden Bandırma Vapuru Karadan Yürütülerek Yeni Yerine Taşındı

Kurtuluş Savaşı’nın Simgelerinden Bandırma Vapuru Karadan Yürütülerek Yeni Yerine Taşındı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 11:17
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkması, Kurtuluş Savaşı’nın kilit noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Samsun’da bulunan Bandırma Vapuru, karadan 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı ve mehter marşları eşliğinde karşılandı. Bandırma Vapuru, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nin yanına yerleştirildi.

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Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında Bandırma Vapuru karadan yürütüldü.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında Bandırma Vapuru karadan yürütüldü.

Bandırma Vapuru Müzesi, özel ekipmanlar kullanılarak sahil güzergâhı boyunca güvenlik önlemleri eşliğinde yeni konumuna ulaştırıldı. Müze gemisi, saat 09.30'da yeni yerinde mehter marşlarıyla karşılanırken, alanda toplanan vatandaşlar Türk bayraklarıyla bu tarihi ana tanıklık etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, Bandırma Vapuru'nun artık tarihî anlamına yakışır bir konuma taşındığını belirterek, 'Bugün Samsun için tarihi bir gün. Bundan 117 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam bu noktada karaya ayak bastı. O yolculuğun yapıldığı Bandırma Vapuru da bugün layık olduğu yere taşındı. Çok duyguluyum ve heyecanlıyım. Samsun, Türk milletinin tarihinin yeniden yazıldığı çok özel bir şehir. Millî duyguların gelecek nesillere aktarılması gerekiyor.' dedi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik hazırlıkların ardından taşıma işleminin başarıyla tamamlandığını ifade eden Çamaş, yeni alanda yaklaşık 70 bin metrekarelik bir yaşam ve tarih alanı oluşturulacağını söyledi. Çamaş, 'Bandırma Vapuru'nun hemen yanında Millî Mücadele Açık Hava Müzesi, İstiklal Madalyası Müzesi ve İstiklal Meydanı ile birlikte önemli bir kültür ve turizm destinasyonu oluşturulacak. Bandırma Vapuru artık layık olduğu yerde. Samsun olarak bunun gururunu yaşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bandırma Vapuru'nun karadan yürütüldüğü anlar 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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