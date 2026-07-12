Kurtuluş Savaşı’nın Simgelerinden Bandırma Vapuru Karadan Yürütülerek Yeni Yerine Taşındı
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıkması, Kurtuluş Savaşı’nın kilit noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Samsun’da bulunan Bandırma Vapuru, karadan 3,5 kilometre yürütülerek yeni yerine taşındı ve mehter marşları eşliğinde karşılandı. Bandırma Vapuru, Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a ayak bastığı Tütün İskelesi'nin yanına yerleştirildi.
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Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Açık Hava İstiklal Meydanı Müzesi Projesi" kapsamında Bandırma Vapuru karadan yürütüldü.
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Bandırma Vapuru'nun karadan yürütüldüğü anlar 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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