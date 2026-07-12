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Donald Trump’a En Yakın İsimlerden Senatör Lindsey Graham’ın Ani Ölümü

Donald Trump’a En Yakın İsimlerden Senatör Lindsey Graham’ın Ani Ölümü

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 09:49
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ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Graham’ın ani ölümü ABD’de şok etkisi yarattı.

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Güney Karolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu.

Güney Karolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Graham’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Graham’ın X hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat etti. Senatör Graham'ın ailesi bu süreçte dualarınızı bekliyor ve bu son derece zorlu dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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