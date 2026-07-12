Donald Trump’a En Yakın İsimlerden Senatör Lindsey Graham’ın Ani Ölümü

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Graham’ın hayatını kaybettiği açıklandı.

Graham’ın X hesabından yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'ABD Senatörü Lindsey Graham, 11 Temmuz Cumartesi akşamı ani ve kısa bir rahatsızlığın ardından vefat etti. Senatör Graham'ın ailesi bu süreçte dualarınızı bekliyor ve bu son derece zorlu dönemde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor.'