Donald Trump’a En Yakın İsimlerden Senatör Lindsey Graham’ın Ani Ölümü
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ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden biri olan ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham hayatını kaybetti. 71 yaşındaki Graham’ın ani ölümü ABD’de şok etkisi yarattı.
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Güney Karolina Cumhuriyetçi Senatörü Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’a en yakın isimlerden biri olarak dikkat çekiyordu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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