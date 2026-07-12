ABD Başkanı Donald Trump’a Suikast İhbarı İsrail’den Gitmiş
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılmış ve geldiği uçak yerine başka bir uçakla ülkeden ayrılmıştı. Trump’ın yaptığı uçak değişikliğinin nedeni merak ediliyordu.
ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail’in Trump’a yönelik çok spesifik bir suikast planına ilişkin istihbarat aldığını ve ABD’yi bilgilendirdiğini iddia etti. Huckabee, Trump’ın uçak değişikliğinin suikast iddiası nedeniyle mi olduğu sorusuna ise cevap vermedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast iddiası gündeme gelmişti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın