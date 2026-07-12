ABD Başkanı Donald Trump’a Suikast İhbarı İsrail’den Gitmiş

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’den, İsrail’in Washington yönetimine İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni bir suikast planladığına dair istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi.

Fox News haber kanalına konuşan Huckabee, İsrail istihbaratının bu hafta içerisinde ABD’yi uyardığını doğrulayarak, 'İsrail istihbaratı bu hafta bizim tarafı; başkanı ve yetkililerimizi, Başkan Trump’ı ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış çok spesifik bir plan olduğu konusunda bilgilendirdi.' ifadelerini kullandı.

Huckabee, söz konusu istihbarat paylaşımının Trump’ın Türkiye’den ayrılırken Katar tarafından hediye edilen yeni uçak yerine eski Air Force One uçağını kullanmasına neden olup olmadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. Huckabee bu konuda, 'Yalnızca kamuoyuna yansıyan raporlar hakkında konuşabilirim. Bir plan vardı, İsrail istihbaratı bunu tespit etti ve ABD ile paylaştı. Bu kamuoyunun bildiği bir konu, ekleyebileceğim tek şey bu.' değerlendirmesinde bulundu.

Trump ise iddiaların ardından İran’a gözdağı vermişti. İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşı bin füzenin İran’a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirten Trump, 'Bana suikast düzenleme ya da suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olurlarsa, bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir.' açıklamasında bulunmuştu.