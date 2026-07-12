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ABD Başkanı Donald Trump’a Suikast İhbarı İsrail’den Gitmiş

ABD Başkanı Donald Trump’a Suikast İhbarı İsrail’den Gitmiş

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.07.2026 - 09:36
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ABD Başkanı Donald Trump, Ankara’da düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılmış ve geldiği uçak yerine başka bir uçakla ülkeden ayrılmıştı. Trump’ın yaptığı uçak değişikliğinin nedeni merak ediliyordu.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail’in Trump’a yönelik çok spesifik bir suikast planına ilişkin istihbarat aldığını ve ABD’yi bilgilendirdiğini iddia etti. Huckabee, Trump’ın uçak değişikliğinin suikast iddiası nedeniyle mi olduğu sorusuna ise cevap vermedi.

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ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast iddiası gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik suikast iddiası gündeme gelmişti.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’den, İsrail’in Washington yönetimine İran’ın ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik yeni bir suikast planladığına dair istihbarat sağladığı yönündeki iddialarla ilgili açıklama geldi.

Fox News haber kanalına konuşan Huckabee, İsrail istihbaratının bu hafta içerisinde ABD’yi uyardığını doğrulayarak, 'İsrail istihbaratı bu hafta bizim tarafı; başkanı ve yetkililerimizi, Başkan Trump’ı ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış çok spesifik bir plan olduğu konusunda bilgilendirdi.' ifadelerini kullandı.

Huckabee, söz konusu istihbarat paylaşımının Trump’ın Türkiye’den ayrılırken Katar tarafından hediye edilen yeni uçak yerine eski Air Force One uçağını kullanmasına neden olup olmadığı yönündeki soruyu ise yanıtsız bıraktı. Huckabee bu konuda, 'Yalnızca kamuoyuna yansıyan raporlar hakkında konuşabilirim. Bir plan vardı, İsrail istihbaratı bunu tespit etti ve ABD ile paylaştı. Bu kamuoyunun bildiği bir konu, ekleyebileceğim tek şey bu.' değerlendirmesinde bulundu.

Trump ise iddiaların ardından İran’a gözdağı vermişti. İran'ın kendisine yönelik olası bir suikast girişimine karşı bin füzenin İran’a kilitlenmiş durumda hazır bekletildiğini belirten Trump, 'Bana suikast düzenleme ya da suikast girişiminde bulunma tehdidini eyleme dökecek olurlarsa, bunu derhal binlerce füze daha takip edecektir.' açıklamasında bulunmuştu.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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