Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla Ankara Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde Ankara'da Gidilecek Yerler

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte Ankara'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Ankara'nın tarihi dokusu ve keşfetmeye değer müzeleri ile dolu dolu bir tatil geçireceksiniz. Milli parklar, etkinlik alanları, kütüphaneler, hayvanat bahçeleri ve müzelerde hayata dair pek çok şeyi birlikte keşfedeceksiniz. Bu sömestir tatilinde Ankara'nın en bilgi dolu ve eğlenceli rotası sizi bekliyor. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde Ankara'da nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gidilecek yerler

Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını gitmeden önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.