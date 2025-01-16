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Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla Ankara Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde Ankara'da Gidilecek Yerler

Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla Ankara Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde Ankara'da Gidilecek Yerler

Ankara yarıyıl tatili
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
16.01.2025 - 20:48

Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte Ankara'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Ankara'nın tarihi dokusu ve keşfetmeye değer müzeleri ile dolu dolu bir tatil geçireceksiniz. Milli parklar, etkinlik alanları, kütüphaneler, hayvanat bahçeleri ve müzelerde hayata dair pek çok şeyi birlikte keşfedeceksiniz. Bu sömestir tatilinde Ankara'nın en bilgi dolu ve eğlenceli rotası sizi bekliyor. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde Ankara'da nereye gidilir?

İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gidilecek yerler

Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını gitmeden önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz. 

1. Anıtkabir

1. Anıtkabir

Kurtuluş Savaşı'nın ve inkılaplarının önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt mezarını ziyaret etmekle başlayın turunuza. 

Adres: Mebusevleri, Akdeniz Cd. No:31, 06570 Çankaya/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

2. Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi

2. Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin dünya çapında örnek alınacak uygulaması ile Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi dijital görüntülerle yeniden oluşturuldu. Çocuklarınıza canlılar dünyasını tanıtmak ve hayvan sevgisini aşılamak için harika bir ziyaret olacaktır. 

Adres: Gazi, AOÇ, 06560 Yenimahalle/Ankara 

Detaylı bilgi için tıklayınız

3. Polis Müzesi

3. Polis Müzesi

Türk Polis Teşkilatının tarihini, kültürünü ve kuruluşundan günümüze gelinceye dek yaşadığı değişimi çocuklarınızla birlikte keşfedebilirsiniz. 

Adres: Ayrancı Mahallesi. Selimiye Caddesi No:17 Çankaya/ANKARA

Detaylı bilgi için tıklayınız

4. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi

4. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi

Deney alanları, simülasyon odası ve planetaryum salonu ile Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi, çocuklarınızın ufkunu açacak. Burada keşfedilecek çok şey var. 

Adres: Misket, 626. Sk, 06470 Mamak/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

5. Belpa Buz Pateni Tesisi

5. Belpa Buz Pateni Tesisi

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Belediye İktisadi Teşebbüsü (BİT) BEL-PA, spor tesisinde buz pateni yaparak yarıyıl tatilini adeta kış tatiline çevirebilirsiniz. 

Adres: Yunus Emre, Harikalar Parkı, Yunus Emre Mh. Ayaş Ankara Yolu Cd, Küme Evler NO: 300, Sincan/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

6. PTT Pul Müzesi

6. PTT Pul Müzesi

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) tarafından kurulan ve 2013 yılında hizmete açılan müzede, PTT tarihi, pul üretimi ve kullanımına ilişkin belgeler, hatta koleksiyonlar keşfedebilirsiniz. Müze koleksiyonunda 4404 parça orijinal pul bulunmaktadır.

Adres: Anafartalar, Atatürk Blv No:13, 06050 Altındağ/Ankara, Türkiye

Detaylı bilgi için tıklayınız

7. Millet kütüphanesi & Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi

7. Millet kütüphanesi & Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi

Okuma alışkanlığı kazanmak ve çocuklarınıza örnek olmak için kütüphane eşsiz bir seçim olacaktır. 5 ila 10 yaş grubu çocuklara hizmet veren Nasreddin Hoca Çocuk Kütüphanesi, 25 bin adetlik kitap koleksiyonu ile okurlarını bekliyor.

Adres: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe - ANKARA

Detaylı bilgi için tıklayınız

8. Deniz Dünyası

8. Deniz Dünyası

Türkiye'nin eğitim veren ilk akvaryum Deniz Dünyası'na hoş geldiniz. Hint, Pasifik, Atlas Okyanusu'ndan 150 tür, 4000 balık ile sualtı dünyasını keşfedebilirsiniz. 

Adres: Cumhuriyet Cad. No:1 Kalaba Kent Meydanı Keçiören / ANKARA

Detaylı bilgi için tıklayınız

9. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

9. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi

MTA Genel Müdürlüğü'nün Yüzüncü Yıl Kapısı'ndan içeri girdiğinizde eşsiz bir tabiat tarihi müzesiyle karşılaşacaksınız. Müzeye ziyaretler randevu ile yapılmaktadır.  

Adres: Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:11 06530 Çankaya/ANKARA

Detaylı bilgi için tıklayınız

10. Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi

10. Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi

Anadolu ve Dünya'nın farklı coğrafyalarında omurgasız hayvanlar, böcekler, kelebekler, bitkiler, balıklar, kuşlar, memeliler, sürüngenler, hominidler ve primatlarla tanışacaksınız. 

Adres: Üniversiteler Mah. Beytepe Kampüs Yolu Çankaya/Ankara

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11. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi

11. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, kampüsünde kurulmuş olan müzede Türkiye'de teknolojinin gelimini ve modern teknoloji araçlarını bulabilirsiniz. 

Adres: Üniversiteler, Dumlupınar Blv. No:1, 06800 Çankaya/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

12. Türk Tarih Müzesi ve Parkı

12. Türk Tarih Müzesi ve Parkı

Türk Tarih Müzesi ve Parkı'nda 8 Türk yazıtı, 200'den fazla heykel, 7 kompozisyon, 4 dev panoramik resim bulunmaktadır. İskit ve Saka döneminden Cumhuriyet dönemine zamanda yolculuk yapacaksınız. 

Adres: Yeni Bağlıca Mh. Kızılelma Cd. No:1 Etimesgut/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

13. Altınköy Açık Hava Müzesi

13. Altınköy Açık Hava Müzesi

Türkiye'nin ilk açık hava köy müzesi olan Altınköy Açık Hava Müzesi, şehirden uzaklaşıp çocukları ile huzurlu saatler geçirmek isteyenlerin tercihi oluyor. Mis gibi köy havası alıp doğada huzur bulmaya hazır olun.  

Adres: Beşikkaya, 2022. Sk, 06230 Altındağ/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

14. Gençlik Parkı

14. Gençlik Parkı

Ankara'nın tarihi parklarından Gençlik Parkı, 19 Mayıs 1943 tarihinde Gençlik ve Spor Bayramı‘nda açılmıştır. İçerisinde doğayla buluşacağınız geniş bir alan, temiz hava, lunapark ve çocuk oyun alanları yer almaktadır. Ayrıca Ankara'nın en büyük tiyatro salonlarından biri olan Ankara Büyükşehir Belediye Tiyatrosu'nda sergilenen oyunları da burada bulabilirsiniz. 

Adres: Anafartalar, Atatürk Blv 17/1, 06050 Altındağ/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

15. Kurtuluş Savaşı Müzesi: I. TBMM Binası

15. Kurtuluş Savaşı Müzesi: I. TBMM Binası

Tarihi bir yolculuğa hazır olun, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi binasını ziyaret ederek 1916 yılına gideceksiniz. Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ülkemizin kuruluş tarihini bulacaksınız. 

Adres: Doğanbey Mah. Cumhuriyet Blv. No: 14 Ulus/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

16. Harikalar Diyarı

16. Harikalar Diyarı

Harikalar Diyarı'nda spordan eğleneye, 'Oyuncakistan'dan çizgi film karakterlerinin renkli dünyasına keşfedilecek çok şey var. 

Adres: Yunus Emre, 06933 Sincan/Ankara

Detaylı bilgi için tıklayınız

17. Sömestir tatilinde Ankara'nın eşsiz doğasıyla buluşmayı da unutmayın: İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gezilecek yerler

17. Sömestir tatilinde Ankara'nın eşsiz doğasıyla buluşmayı da unutmayın: İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gezilecek yerler

  • Kuğulu Park'ta huzur 

  • Göksu Parkı'nda ördeklerle su bisikleti 

  • Mogan Gölü'nde mini tekne turu

  • Eymir Gölü'nde bisiklet turu 

  • Çınaraltı Piknik Alanı'nında piknik

  • Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda uçurtmalarla eğlence sizi bekliyor. 

Ankara'nın Park ve Mesire Alanlarını da Rotanıza Eklemeyi Unutmayın

  • Aluçdağı Tabiat Parkı

  • Kartaltepe Kent Ormanı Mesire Alanı

  • Soğuksu Milli Parkı 

  • Yeşildere Mesire Alanı

  • Atatürk Orman Çiftliği

  • Portakal Çiçeği Parkı

  • Işık Dağı Karagöl Jeositi

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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