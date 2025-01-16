Yarıyıl Tarilinde Çocuklarla Ankara Rotası! İşte Yarıyıl Tatilinde Ankara'da Gidilecek Yerler
Yarıyıl tatilinde çocuklarınızla birlikte Ankara'yı yeniden keşfetmeye hazır mısınız? Ankara'nın tarihi dokusu ve keşfetmeye değer müzeleri ile dolu dolu bir tatil geçireceksiniz. Milli parklar, etkinlik alanları, kütüphaneler, hayvanat bahçeleri ve müzelerde hayata dair pek çok şeyi birlikte keşfedeceksiniz. Bu sömestir tatilinde Ankara'nın en bilgi dolu ve eğlenceli rotası sizi bekliyor. Peki, yarıyıl (sömestir) tatilinde Ankara'da nereye gidilir?
İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gidilecek yerler
Not: Müze ve etkinlik alanlarının sömestir tatili programlarını, doluluk oranlarını gitmeden önce öğrenmelisiniz. Giriş ücretleri ve kapalı günlerle birlikte detaylı bilgiyi sayfamıza eklediğimiz linkler üzerinden inceleyebilirsiniz.
1. Anıtkabir
2. Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi
3. Polis Müzesi
4. Ali Kuşçu Gök Bilim Merkezi
5. Belpa Buz Pateni Tesisi
6. PTT Pul Müzesi
7. Millet kütüphanesi & Nasrettin Hoca Çocuk Kütüphanesi
8. Deniz Dünyası
9. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi
10. Hacettepe Üniversitesi Biyoçeşitlilik Müzesi
11. ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi
12. Türk Tarih Müzesi ve Parkı
13. Altınköy Açık Hava Müzesi
14. Gençlik Parkı
15. Kurtuluş Savaşı Müzesi: I. TBMM Binası
16. Harikalar Diyarı
17. Sömestir tatilinde Ankara'nın eşsiz doğasıyla buluşmayı da unutmayın: İşte yarıyıl tatilinde Ankara'da gezilecek yerler
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